Notizie Milan – Dalla Germania, piace il gioiellino Thuram

MILANO – Piace Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach, questo è quello che riporta la Bild. L’attaccante esterno è uno dei talenti europei che sta sbocciando e in questa stagione si è già tolto un piccola soddisfazione: la doppietta in Champions League al Real Madrid. Figlio d’arte, suo padre è Lilian Thuram difensore centrale campione d’Europa e del Mondo con la Francia, difensore che in carriera ha indossato anche le maglie di Parma e Juventus. Il ragazzo ha anche confessato la sua attrazione per i rossoneri in giovane età. In ogni caso non sarà semplicissimo straparlo ai tedeschi, il giocatore è in rampa di lancio e potrebbero esserci anche altre squadre su di lui.