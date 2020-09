Notizie Milan – Da Sky conferma dei continui contatti per Bakayoko

MILANO – Il Milan continua a lavorare ad oltranza per Tiémoué Bakayoko! La società rossonera non molla la presa per il centrocampista francese ed è intenzionata a riportarlo all’ombra della Madonnina. La trattativa va avanti da settimane e, negli ultimi giorni, sembrava essersi un po’ raffreddata.

Da Sky Sport, tuttavia, confermano i continui contatti tra la dirigenza milanista e il Chelsea per Bakayoko. Infatti, secondo quanto affermato da Manuele Baiocchini, giornalista della nota televisione satellitare, i rossoneri stanno procedendo lentamente, con l’intento di abbassare ulteriormente i costi dell’operazione. I nodi più complicati sono legati, soprattutto, alla cifra del riscatto chiesto dai Blues: i londinesi chiedono circa 30 milioni più 3 per il prestito, mentre i diavoli vorrebbero spendere di meno. Continuano quindi i contatti per il centrocampista francese.