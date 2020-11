Notizie Milan – Da Milanello: si torna in campo per il Lille

MILANO – Torna ad allenarsi il Milan, e lo fa dopo aver ottenuto una nuova vittoria ai danni dell’Udinese, in campionato. I rossoneri, primi in classifica in campionato, adesso hanno nel mirino il Lille, nella prossima gara europea della stagione. In programma giovedì sera alle ore 21.00. Pioli non vuole cali di concentrazione, centrale la terza vittoria consecutiva, in ambito europeo, permetterebbe al Diavolo di ipotecare anche la qualificazione al prossimo turno. Obiettivo minimo per il Milan, visto l’ottimo che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli.