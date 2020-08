Notizie Milan – CorSera: Ibra firma oggi il nuovo contratto

MILANO – Il Corriere della Sera ha riportato come oggi non sia soltanto il giorno dell’ufficialità di Sandro Tonali, am anche quella del rinnovo di Ibrahimovic con il Milan. L’attaccante svedese firmerà con la compagine rossonera un nuovo accordo da 7 milioni di euro e lo legherà al club meneghino per tutta la stagione 2020/21. I rossoneri quindi nella giornata odierna dovrebbero ufficializzare il rinnovo del calciatore più importante in rosa e il colpo di mercato relativo a Sandro Tonali. Strappato alla concorrenza dell’Inter.