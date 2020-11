Notizie Milan – Cor.Sera: ‘Il Milan non ha paura di sognare’

MILANO – “Il Milan non ha paura di sognare“, questo il titolo scelto dal Corriere della Sera per il Milan. Parole scelte in virtù del momento che stanno vivendo i rossoneri, che vogliono allungare ancora in classifica, viste le 9 vittorie stagione su 10 partite disputate. Il Diavolo non si pone limiti, in un certo senso lo ha detto anche Stefano Pioli in conferenza stampa, serve consapevolezza delle proprie qualità e c’è già chi inizia a parlare di Scudetto. Il Milan non si vuole fermare e oggi contro l’Udinese ci sarà un nuovo importantissimo test per Ibrahimovic e compagni.