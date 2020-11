Notizie Milan – Cor.Sera: “Ibra più Rebic, Milan d’assalto”

MILANO – “Ibra più Rebic, Milan d’assalto“, titola cos’ il Corriere della Sera. Titola così perché fa riferimento al possibile formazione rossonera in vista di Napoli-Milan. Torna Rebic dal primo minuto, visto anche l’infortunio di Rafael Leao. La squadra di Pioli proverà a sfatare anche un tabù, sono dieci anni infatti che non riesce ad espugnare il San Paolo, l’ultima volta però Zlatan Ibrahimovic era in campo, come questa sera. Lo svedese infatti guiderà l’attacco di Stefano Pioli e Daniele Bonera. Dietro di lui come detto c’è il ritorno del croato,oltre al solito Calhanoglu e la piacevo sorpresa Alexis Saelemaekers.