Notizie Milan – Cor. di Verona: “Sfatare tabù San Siro”

MILANO – “Hellas, notte da diavolo. Tabù San Siro da sfatare“. Questo il titolo del Corriere di Verona per la partita di questa sera tra Milan e Hellas Verona. Posticipo della settima giornata di Serie A. Sfida che per i rossoneri sarà fondamentale per ripartire dopo la sconfitta contro il Lille in Europa League. Passo falso del tutto inaspettato, Pioli deve dimostrare il che il tre a zero rimediato contro i francesi non minato le convinzioni della sua squadra.