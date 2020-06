Notizie Milan – Coppa Italia: UFFICIALE, niente supplementari

MILANO – Niente tempi supplementari per le restanti tre partite di Coppa Italia. Il Consiglio di Lega ha deciso di apportare questa modifica, esclusivamente per la competizione inerente all’attuale stagione. Quindi se le due semifinali di ritorno si concluderanno con il risultati di pareggio, al termine dei canonici 90′ si andrà direttamente ai calci di rigore, e lo stesso iter è ovviamente previsto anche per la finale, in calendario il prossimo 17 giugno.

Ecco il comunicato ufficiale.

– l’ultimo capoverso dell’articolo 3.8 rubricato ‘Semifinali’ sia sostituito come segue:

Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore, con le modalità previste dal ‘Regolamento del Giuoco del Calcio’ al paragrafo: ‘Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

– l’ultimo capoverso dell’articolo 3.9 rubricato ‘Finale’ sia sostituito come segue:

Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero di reti.

Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore, con le modalità previste dal ‘Regolamento del Giuoco del Calcio’ al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

