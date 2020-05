Notizie Milan – Coppa Italia, le big contrariate per la ripartenza

MILANO – Le big della Serie A, secondo quanto riporta della Gazzetta dello Sport, sarebbero parecchio contrariate sulla ripartenza della stagione con le semifinali di ritorno della Coppa Italia. Milan, Juventus e Inter avrebbero preferito tornare in campo con la 25^ giornata del campionato. La “nuova versione” della Coppa Italia non prevede i tempi supplementari, nel caso in cui il risultato al termine dei 90′ sia di parità. Si andrà, quindi, direttamente ai rigori per decidere le eventuali finaliste.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live