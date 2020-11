Notizie Milan – Contro il Napoli, tocca a Ante Rebic

MILANO – Ante Rebic dal primo minuto. Non è una scelta di Pioli o di Daniele Bonera, ma una scelta forzata, visto lo stop di Rafael Leao. Il portoghese si sottoporrà agli esami strumentali, per capire l’entità del danno. Intanto al San Paolo il croato ripartirà dal primo minuto, dopo l’infortunio patito a Crotone e la sua assenza ha lanciato proprio l’ex Lille, sulla corsia mancina. Quindi fugato l’unico dubbio di formazione per i rossoneri, che dovrebbero scendere in campo domenica sera con la formazione tipo. Donnarumma tra i pali, difesa a quattro con Calabria e Theo Hernandez terzini, Romagnoli e Kjaer centrali. Bennacer e Kessie a centrocampo, Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dietro Zlatan Ibrahimovic.