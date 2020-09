Notizie Milan – Continua l’interesse per Nikola Milenkovic

Notizie Milan – Continua l’interesse per Milenkovic

MILANO – Il Milan è sempre più attivo sul mercato! Dopo aver messo a segno diversi colpi molto interessanti, su tutti gli acquisti di Tonali e Brahim Diaz, la società rossonera è ancora alla ricerca di qualche innesto di alto livello. Con la trattativa per Bakayoko ancora in corso, nelle ultime ore è stato fatto anche il nome di Federico Chiesa per l’attacco. Anche per la difesa, però, la dirigenza dei diavoli sembra guardare in casa della Fiorentina.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, continua l’interesse del Milan per Nikola Milenkovic: il difensore serbo, classe 1997, è da tempo nel mirino del club di via Aldo Rossi e potrebbe essere l’innesto giusto per il reparto arretrato. Tuttavia, le richieste della dirigenza viola sono troppo elevate e si aggirano intorno ai 50 milioni; per questo, i rossoneri starebbero guardando anche altrove alla ricerca di un difensore e nelle ultime ore è spuntato il nome di Wesley Fofana del Saint-Etienne. Nonostante tutto, Milenkovic continua ad essere un obiettivo del Milan, che attenderà gli sviluppi della situazione per tentare un nuovo colpo di mercato.