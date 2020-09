Notizie Milan – Continua l’interesse di Milan e Napoli per Deulofeu

MILANO – Ancora un’altra sfida di mercato per il Milan! I rossoneri, alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo, nei giorni scorsi avevano messo gli occhi su Gerard Deulofeu: lo spagnolo del Watford ha già giocato con i diavoli nel 2017, lasciando un bellissimo ricordo nei tifosi per le sue giocate e i suoi assist. Tuttavia, anche altri club si sono messi sulle tracce del giocatore e tra questi c’è anche il Napoli di Rino Gattuso.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in questi giorni continua l’interesse del Milan e dei campani per Deulofeu. A confermarlo è lo stesso ds degli Hornets, che ha confermato l’interesse di diversi club spagnoli, inglesi e italiani sul calciatore. La squadra di De Laurentis rientra nel gruppo delle contendenti e potrebbe essere un ostacolo per i rossoneri. Il prezzo del cartellino dell’attaccante spagnolo, comunque, si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni si vedrà chi avrà la meglio nella corsa a Gerard Deulofeu.