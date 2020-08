Notizie Milan – Continua l’interesse del Genoa per Gabbia

MILANO – Continuano le voci di mercato in uscita per il Milan! La società rossonera, dopo aver acquistato Sandro Tonali e aver completato l’operazione per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, sta cercando di piazzare alcuni giocatori. Alcuni sono dei giovani prodotti del vivaio, che la dirigenza vorrebbe far crescere altrove: uno di questi è il difensore Matteo Gabbia.

Come detto nei giorni scorsi, su di lui sembrava esserci l’interesse del Genoa: secondo quanto riportato da TuttoSport, la società rossoblù continua a seguire con occhio vigile il giovane calciatore, intenzionata ad acquistarlo. Nel capoluogo ligure, Gabbia potrebbe giocare con più continuità e crescere molto. L’unico nodo da sciogliere è sulla modalità di trasferimento: il Milan, probabilmente, vorrebbe lasciarlo partire in prestito secco, per poter poi riportarlo in rossonero una volta maturato. Nei prossimi giorni i contatti andranno avanti e si cercherà di trovare la soluzione più conveniente per tutti.