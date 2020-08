Notizie Milan – Continua la sfida con il Siviglia per Oscar Rodriguez

MILANO – Il calciomercato del Milan si fa sempre più intricato! La società rossonera si sta muovendo sia in Italia che in Europa per trovare i giusti rinforzi con cui affrontare al meglio la prossima stagione. Sulla sua strada, tuttavia, si inseriscono anche altre concorrenti, anch’esse decise a rinforzarsi per essere più competitive.

Come riportato da calciomercato.com, infatti, il Siviglia si sarebbe inserito con decisione nella corsa per arrivare ad Oscar Rodriguez. Il giovane centrocampista di proprietà del Real Madrid rientrava da tempo negli interessi della società milanese; gli andalusi, tuttavia, avrebbero deciso di puntare con decisione sul giocatore, arrivando anche ad un’intesa di massima con i suoi agenti. Il Real, comunque, chiede circa 20 milioni per il cartellino di Rodriguez: si attendono sviluppi nei prossimi giorni.