Notizie Milan – Continua la ricerca di un difensore per il Milan

MILANO – Continuano le ricerche sul mercato del Milan! I rossoneri vogliono mettere a segno altri colpi per rinforzare la rosa affidata alle mani di mister Pioli e, in queste ore, la dirigenza si sta concentrando soprattutto sul centrocampo e la difesa.

Secondo quanto confermato anche da Libero, il club di via Aldo Rossi sta continuando a cercare innesti per il reparto arretrato: i nomi più in voga al momento sono quelli di German Pezzella e Nikola Milenkovic della Fiorentina e di Wesley Fofana del Saint Etienne. Il Milan sta valutando le varie opzioni: il costo di ognuno di questi giocatori si aggira intorno ai 30 milioni di euro e la società non vorrebbe spendere così tanto. Nei prossimi giorni, comunque, i rossoneri potrebbero avviare una trattativa per ridurre un po’ i costi e cercare di mettere a segno un altro colpo di mercato.