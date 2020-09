Notizie Milan, continua la caccia al numero 12: sondato Mirante

Notizie Milan – Sondaggio per Mirante come vice Donnarumma

Dopo la definizione degli acquisti di Sandro Tonali e Brahim Diaz, il Milan continua a cercare rinforzi in vista del prossimo campionato, ormai prossimo all’inizio. Dopo la partenza di Pepe Reina, finito alla Lazio, ed il termine del prestito di Begovic, il club rossonero starebbe pensando all’acquisto di Antonio Mirante, attualmente alla Roma come riserva di Pau Lopez. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2021, la Roma punta molto sul portiere ex Bologna e confida nella volontà del portiere di restare in giallorosso. Il Milan continua a muoversi, caccia al vice Donnarumma.