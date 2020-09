Notizie Milan – Continua il pressing per Soumaré del Lille

MILANO – Il Milan continua a muoversi nella ricerca del centrocampista! La società rossonera sta facendo di tutto per poter regalare a mister Pioli un nuovo rinforzo in mediana; sul taccuino della dirigenza ci sono diversi nomi, su tutti Bakayoko. La pista che portava a lui, però, sembra essere stata abbandonata e si puntano nuovi obiettivi.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, continuerebbe dunque in queste ore il pressing per Boubakary Soumaré del Lille. Il giovane centrocampista francese è stato individuato dal club rossonero come l’alternativa al giocatore del Chelsea e i contatti sembrano essere già avviati. La società transalpina lo valuta intorno ai 35 milioni di euro, ma il Milan spera di poter condurre un’operazione sullo stile di quella per l’acquisto di Tonali: prestito con diritto di riscatto, con cui si potrebbe pagare il calciatore in due grandi “rate”. La soluzione non sembra convincere il Lille, ma i rossoneri continuano a lavorare per cercare di mettere a segno un altro colpo.