Notizie Milan – Continua il pressing granata su Rade Krunic

MILANO – La Stagione non è ancora finita, ma il mercato inizia a prendere sempre più piede. Avevamo già riportato l’interesse del Torino nei confronti di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco piace molto ai granata e secondo quanto riporta Tuttosport, la società di Urbano Cairo negli ultimi giorni avrebbe intensificato i contatti con Il Milan, per arrivare al calciatore. Complice anche l’infortunio di Baselli, che ha finito la stagione a causa della lesione parziale del legamento crociato anteriore, durante l’allenamento. Il Toro, quindi, perde un elemento importantissimo per il suo scacchiere tattico sia per il finale del campionato, che per una parte del prossimo. Tutto su Krunic, questo è quello che filtra dagli ambienti granata, il Milan valuta l’ex Empoli 8 milioni di euro e una sua cessione era già stata preventivata, in estate. La trattativa nei prossimi mesi dovrebbe entrare nel vivo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live