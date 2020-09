Notizie Milan – Continua il pressing dei rossoneri per Bakayoko

MILANO – Entra sempre più nel vivo il mercato del Milan! La società rossonera ha acquistato due giovani stelle per il centrocampo, Tonali e Brahim Diaz, e ha rinnovato il contratto del campione Zlatan Ibrahimovic; nel frattempo, ha anche continuato a guardarsi intorno per rinforzare ulteriormente la squadra in tutti i suoi reparti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle ultime ore è continuato il pressing dei rossoneri per Tiémoué Bakayoko. La dirigenza è sulle tracce del centrocampista francese da settimane e sta trattando con il Chelsea per riportarlo in Italia. Si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato introno ai 30 milioni. La società proverà ad abbassare il prezzo, facendosi forte soprattutto della volontà del giocatore di tornare a vestire la maglia rossonera: nei prossimi giorni si attendono sviluppi. Il Milan è sempre più protagonista assoluto del calciomercato italiano.