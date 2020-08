Notizie Milan, continua il derby di mercato per Sandro Tonali

Notizie Milan – Continua il derby di mercato per Tonali

MILANO – L’eterna sfida tra Milan e Inter non si ferma neanche fuori dal rettangolo verde di San Siro. Per l’ennesima volta, le due milanesi si trovano protagoniste del calciomercato italiano, pronte a rinforzarsi per essere sempre competitive. In queste ore, poi, i diavoli e il biscione si stanno sfidando per l’acquisto di uno dei migliori prospetti della Serie A: si tratta di Sandro Tonali, giovane centrocampista del Brescia.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche oggi continua la sfida tra le due milanesi per assicurarsi il giocatore. Tuttavia, stando a quanto detto nei giorni scorsi, l’Inter sarebbe in vantaggio rispetto al Milan: infatti, da Appiano Gentile è stata recapitata un’offerta molto importante al Brescia. La trattativa tra i nerazzuri e le rondinelle è avanzata, ma il Milan rimane comunque vigile in attesa di nuovi sviluppi. Il derby della Madonnina non finisce davvero mai.