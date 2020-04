Notizie Milan, contatto Lazio-Raiola per Romagnoli: le ultime

MILANO – Alessio Romagnoli potrebbe rappresentare una delle cessioni eccellenti da parte del Milan nella prossima sessione di calciomercato. Il contratto del capitano scadrà nel 2022, ma trovare un accordo per il rinnovo sarà tutt’altro che semplice, per più di un motivo. Il primo è che il suo agente, Mino Raiola, spinge per un adeguamento dello stipendio che attualmente ammonta a 3,5 milioni a stagione, mentre il Milan vorrebbe fare l’esatto opposto: abbassare il tetto ingaggi della squadra, compreso quello di Romagnoli. Insomma, da un lato si gioca al rialzo e dall’altro al ribasso. Inoltre, cominciano a suonare diverse sirene di mercato per il difensore classe ’95.

L’INTERESSE – Stando al Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe già cominciato a sondare il terreno contattando proprio Raiola. Un semplice contatto esplorativo, per ora, ma che potrebbe presto trasformasi in una trattativa concreta. Romagnoli, che non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste nonostante sia cresciuto nel vivaio della Roma, potrebbe gradire molto l’idea di vestire la maglia della Lazio. Tuttavia il Milan, dal canto suo, difficilmente accetterà di farlo partire per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro.

