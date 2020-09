Notizie Milan – Concorrenza di Siviglia e Fiorentina per Deulofeu

MILANO – Ancora degli ostacoli nel calciomercato del Milan! I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi per la propria rosa, per regalare a mister Pioli una squadra competitiva per tornare al top. Nei propri movimenti, tuttavia, la dirigenza si trova ad affrontare anche altri club, sia italiani che europei, che potrebbero metterle i bastoni tra le ruote.

Infatti, secondo quanto da calciomercato.com, i diavoli avrebbero trovato la concorrenza di Siviglia e Fiorentina nella corsa a Gerard Deulofeu. Negli ultimi giorni, la società rossonera si era interessata all’attaccante del Watford e stava valutando l’ipotesi di intavolare una trattativa con Pozzo per riportarlo all’ombra di San Siro dopo tre anni: il catalano, infatti, ha giocato al Milan nel 2017, lasciando un bellissimo ricordo tra i tifosi, per le sue giocate e i suoi assist. Sulla pista che porta all’ex Barcellona, però, si sono inseriti anche gli andalusi e i toscani, che potrebbero intralciare i piani di Maldini e Massara.