Notizie Milan – Concorrenza del Leicester anche per Fofana

MILANO – Si infittiscono gli intrighi del calciomercato estivo! Al centro di essi c’è ancora una volta il Milan, che sembra essere il vero protagonista di questa finestra. Questa volta, sembra stia per accendersi una nuova sfida di mercato internazionale, che vede coinvolti i rossoneri e il Leicester.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, i Foxes starebbero facendo concorrenza ai diavoli per Wesley Fofana. Oltre ad aver messo nel mirino Rodrigo De Paul, anch’egli sul taccuino della dirigenza rossonera, la società inglese piomba sul difensore francese del Saint-Etienne: per il club transalpino offerta di 22 milioni di euro. Nei prossimi giorni andranno avanti le trattative, che il Milan continuerà ad osservare con molta attenzione: infatti, Fofana era uno dei quattro difensori individuati dalla società come possibili rinforzi per il reparto arretrato.