Notizie Milan – Concorrenza dalla Premier League per Nuno Mendes

MILANO – Il Milan continua la sua ricerca di un difensore e negli ultimi giorni i dirigenti rossoneri si sono guardati intorno, per individuare il profilo adatto alla squadra di Pioli.

Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. Il diavolo però dovrà sfidare l’Arsenal per il giovane difensore portoghese. I Gunners, infatti, hanno messo gli occhi sul calciatore e sembrano decisi ad intavolare una trattativa per portarlo a Londra. Le richieste dei portoghesi, comunque, sono molto alte per entrambe le contendenti: 45 milioni di euro, che costituiscono il prezzo della clausola rescissoria di Mendes. Un ostacolo che per il momento il Milan difficilmente riuscirà a superare.