Notizie Milan – Con il Vicenza, in vista dello Shamrock Rovers

MILANO – Non c’è solo il calciomercato a tenere banco per il Milan. C’è da preparare il preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. E proprio in quest’ottica va vista la prossima amichevole dei rossoneri, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, contro il Vicenza. Prove generali quindi per il Diavolo che disputerà il suo primo impegno ufficiale della nuova stagione il prossimo 17 settembre. L’amichevole prevista per oggi pomeriggio alle ore 17:00. Pioli ritornerà i due nazionali, Donnarumma e Calhanoglu, la gara si giocherà sui campi di Milanello, ma a porte chiuse. Sarà possibile assistere alla partita sull’app ufficiale del Milan.