Notizie Milan – Commisso torna a parlare di Yonghong Li

MILANO – Rocco Commisso è tornato a parlare del Milan e del suo ex presidente: Yonghong Li. Il numero uno viola ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi sulle frequenze di Lady Radio. Ecco le sue parole:

“I tifosi contro di me? Se fosse così sarei già scappato da Firenze. Chiedo però pazienza e tempo, come me nessuno si deve preoccupare del fallimento della Fiorentina. Non farò le stupidaggini che ha fatto mister Li al Milan. I soldi della Mediacom sono veri“.