Notizie Milan – Come stanno Bennacer e Castillejo

MILANO – Non prenderanno parte alla gara di oggi pomeriggio a San Siro, Bennacer e Castillejo, non convocati da Daniele Bonera. Il motivo dell’esclusione è di natura fisica, l’algerino è alla prese con un affaticamento muscolare e i rossoneri hanno preferito concedergli un turno di riposo precauzionale. Mentre lo spagnolo soffre di una leggera infiammazione al ginocchio sinistro. Anche in questo caso si è preferito non rischiare. Spazio quindi a Sandro Tonali e Alexis Saelemaekers contro i viola.