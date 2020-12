Notizie Milan – Come sta Rafael Leao? Le condizioni del portoghese

MILANO – Rafael Leao è ancora fermo ai box per infortunio, ha saltato le ultime partite dei rossoneri. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla sua condizione fisica, riportando come il portoghese sia in netto miglioramento, paragonando la sua situazione a quella di Zlatan Ibrahimovic. Il campo è più vicino quindi per l’ex Lille, che sta lavorando per tornare il prima possibile a disposizione dei compagni di squadra e dell’allenatore. Il problema muscolare, rimediato durante l’ultima sosta per le nazionali, quindi sta per essere messo alle spalle dal calciatore del Milan