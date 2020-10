Notizie Milan – Come sono andati i nazionali rossoneri

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Sette i rossoneri impegnati nella serata di ieri con le rispettive nazionali. In Bosnia-Olanda, partita di UEFA Nations League terminata 0-0, Rade Krunić è stato schierato da titolare ed è rimasto in campo fino al 75′. Il CT del Belgio Martinez, nella sconfitta per 2-1 con l’Inghilterra, ha scelto di non impiegare Alexis Saelemaekers mentre Simon Kjær ha ripreso il suo posto al centro della difesa danese: il 24 rossonero, capitano della Danimarca, ha guidato ai suoi a un rotondo successo (3-0) sull’Islanda.

Serata di gioia per il nostro nuovo acquisto Jens Petter Hauge (che oggi festeggia il compleanno), che all’85’ di Norvegia-Romania 4-0 ha fatto il suo esordio con la nazionale norvegese. A farne le spese, nella stessa partita, un altro rossonero, Ciprian Tătăruşanu, che difendeva appunto la porta dei rumeni. Ordinaria amministrazione invece per Donnarumma: Polonia-Italia si è chiusa 0-0 ma Gigio non è stato chiamato a grandi interventi e ha mantenuto la porta inviolata. Pareggio anche per la Turchia di Hakan Çalhanoğlu, in campo per 92′ nell’1-1 con la Russia.