Notizie Milan – Come procede il rinnovo di Gigio Donnarumma?

MILANO – Il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan non smette mai di essere di attualità. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri continuano ad essere ottimisti. I contatti con Mino Raiola, agente del portiere, vanno avanti e sono continui. ‘Non ci sono perturbazioni all’orizzonte’, anche perché Gazidis è andato incontro alle richieste della famiglia del ragazzo e del suo procuratore: alzando l’offerta a 6,5 milioni di euro all’anno. Mentre l’accordo per il fratello, Antonio, procede su altri binari. Resta da trovare, invece, una soluzione sulla clausola rescissoria, il vero tema della discordia. Raiola vorrebbe inserire la clausola, legata alla qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan ha altre idee, vorrebbe riuscire a trattenere l’estremo difensore il più a lungo possibile in rossonero. E soprattutto non contempla alcun tipo di cessione in questo caso.