Notizie Milan, colloquio con i legali di Ibra per limare il contratto

Notizie Milan – Ultimi aggiustamenti per il contratto di Ibra

Ormai ci siamo per il rinnovo di Ibra! Il Milan e il campione svedese, come già riportato in precedenza, avrebbero trovato l’accordo per il nuovo contratto: al giocatore andranno circa 7 milioni di euro di stipendio e continuerà a vestire la maglia rossonera.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in questo momento la dirigenza milanista e i legali di Zlatan stanno ancora parlando: adesso l’obiettivo è quello di limare gli ultimi punti del contratto del giocatore, così da poter dare l’ufficialità del rinnovo nelle prossime ore. Ibra e il Milan: un matrimonio che, ormai, s’ha da fare.