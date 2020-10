Notizie Milan – Club fiducioso sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

MILANO – In casa Milan una volta chiuso il mercato a tenere banco sono le questioni legate ai rinnovi contrattuali. I primi in agenda sono quelli di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma, le cui scadenze sono fissate nel 2021. Negli ultimi giorni si era parlato delle difficoltà incontrate dai rossoneri per trovare un nuovo accordo. La società rossonera però sembra essere molto fiducioso nella buona riuscita della doppia operazione. Il Diavolo non vuole correre il rischio di perdere i suoi due top player a parametro zero, un evenienza che in questo momento non si può scartare.