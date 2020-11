Notizie Milan – Cistana non è un nome da scartare per la difesa

MILANO – Sono tanti i difensori accostati in questo periodo al Milan. I rossoneri, infatti, sono sempre alla ricerca di un centrale in vista di gennaio e della prossima sessione invernale di mercato. Da Kabak a Ajer, da Lovato a Milenkovic, passando anche per Cistana. Proprio la candidatura di quest’ultimo viene rilanciata dal quotidiano Bresciaoggi, che ha riportato come il giocatore è uno dei nomi che interessa alla dirigenza del Diavolo, anche se attualmente non c’è nessuna trattativa avanzata. L’infortunio alla rotula non ha spento l’interesse del Milan e Cistana resta uno dei nomi sul taccuino della società, nonostante l’assenza prolungata dal campo.