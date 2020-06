Notizie Milan – Che sfida tra i rossoneri e la Lazio sul mercato

MILANO – Non solo De Paul e Szoboszlai, Milan e Lazio condividono anche un altro obiettivo di mercato. Si tratta di Ryan Gravenberch, talento classe ‘2002 dell’Ajax. Il calciatore è gestito, come per la maggior parte delle future stelle “oranje” da Mino Raiola.

Lo scontro di mercato quindi tra rossoneri e biancocelesti sembra essere totale, visti i primi due nomi sulla lista degli acquisti delle due società. per quanto riguarda la squadra di Simone Inzaghi però, tutto dipenderà dalla partenza o meno di Milinkovic-Savic. Se il serbo saluterà la compagine romana allora Tare andrà dritto su uno tra De Paul e Szoboszlai. Una condizione che non può che avvantaggiare il Milan, viste le note difficoltà nel trattare con il presidente Lotito i suoi gioielli.

Gravenberch, invece è un discorso del tutto differente. Il calciatore è un investimento per il futuro, ma questa volta c’è l’Ajax da accontentare, nota bottega carissima.

