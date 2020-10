Notizie Milan – C’è anche Zvonimir Boban per la Roma

MILANO – La Roma è sempre alla ricerca di un direttore sportivo, tanti i profili vagliati, tra questi ci sono anche vecchie conoscenze del Milan. Nei giorni scorsi si era parlato di Ralf Rangnick, il tedesco però ha smentito un suo arrivo nella Capitale, sponda giallorossa. C’è anche Zvonimir Boban, però, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Il croato è uno dei nomi in corsa per un posto nella dirigenza della Roma. Non è chiaro però quale sia il punto di vista di Boban.