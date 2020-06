Notizie Milan – Castillejo si prende prende il diavolo

MILANO – C’è un calciatore che più di altri che ha beneficiato del cambio in panchina, operato dal Milan a stagione in corso. Via Giampaolo, dentro Pioli e Samu Castillejo è rinato. Arrivato in rossonero dal Villarreal, nel 2018, il giocatore ha fatto fatica ad imporsi in questi anni meneghini, finché la partenza di Suso e la fiducia dell’attuale guida tecnica del diavolo gli hanno concesso minuti e una maglia da titolare. La stagione dello spagnolo è stata un crescendo di prestazioni convincenti, culminate con Lecce-Milan di ieri. Al “Via del Mare” Castillejo è entrato subito in partita, sempre pericoloso, costantemente alla ricerca del goal e dei compagni da mandare in rete. Sblocca la partita al 26′ del primo tempo, trasformando in oro l’assist di Calhanoglu e dando il via al monologo rossonero. Il Milan può sorridere, ha trovato sulla fascia un’arma in più, sempre presente, che però aumenta qualche rimpianto al ricordo della semifinale di ritorno, di Coppa Italia, giocata a Torino senza lo spagnolo. E in vista della prossima stagione Castillejo sembra avere già un posto nel Milan che verrà. La dirigenza non ha intenzione di privarsi di lui, anche se in inverno qualche offerta dalla Liga era arrivata, ma Castillejo è voluto rimanere dov’è. Anche Ralf Ragnick, probabile prossimo allenatore del diavolo, sembra aver capito l’importanza dell’ex Villareal. Castillejo si è preso il Milan e il Milan non vuole più mollare Castillejo.

