Notizie Milan – Caressa: “Pioli? Il suo lavoro merita rispetto”

MILANO – Sulle colonne del quotidiano Leggo, Fabio Caressa è tornato a parlare del Milan. Il noto telecronista di Sky Sport si è soffermato sia sui rossoneri che sulla vittoria di Gattuso in Coppa Italia. Ecco che cosa ha detto.

: «La questione legata all’arrivo di Ralf rangnick al Milan, non so a che punto sia. Però credo il lavoro fatto fin qui da Stefano Pioli meriti rispetto. Gattuso? Non ho mai sentito una persona che parli male di lui, ha raccolto l’abbraccio e la vicinanza di tutti perché se lo è meritato».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live