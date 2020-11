Notizie Milan – Caressa: “Ibra ha cambiato il nostro calcio”

MILANO – Fabio Caressa ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sullo svedese del Milan:

“Ibrahimovic? E’ un personaggio clamoroso, ha cambiato il nostro. Come fece Cantona con gli inglesi.Forse tranne l’anno a Barcellona ha dominato ovunque è andato, ha una mentalità clamorosa. Non sono arrivati i Palloni d’Oro perché ha avuto sempre uno strano rapporto con la Champions League. Ibra o Ronaldo? Nella crescita dei giovani Ibrahimovic è insostituibile, in campo per mi prendo Ronaldo”.