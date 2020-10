Notizie Milan – Capello: “Rossoneri? Da quarto posto”

MILANO – Sulle frequenze di Rai Radio Due ha parlato Fabio Capello. L’ex allenatore, anche del Milan, ha fatto il punto della situazione sulla Serie A, dopo la chiusura del calciomercato. Tra i temi toccati ci sono stati anche i rossoneri. Ecco le sue parole.

“La Juventus ha fatto ottimi acquisti, però adesso bisogna vedere come e se li metterà in campo. Quest’anno gli avversari sono davvero molto competitivi. Ovviamente c’è l’Inter, poi il Napoli. Per la Champions League vedo bene anche il Milan, oltre alla Roma. Atalanta? se recuperano Ilicic possono essere una mina vagante, sono curioso di vedere come si piazzerà alla fine del campionato“.