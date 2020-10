Notizie Milan – Capello: “Non c’è solo Zlatan Ibrahimovic”

MILANO – Tra i tanti temi toccati da Fabio Capello, nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, c’è stato anche il Milan. Ma non solo, anche Ibrahimovic e altri rossoneri sono stati chiamati in causa dall’ex tecnico e calciatore.

“Questo Milan non è solo Ibrahimovic, non c’è solo lo svedese. Certo lui ha un ruolo di primo piano nel rendimento della squadra di Pioli. Però ci sono anche altri giocatori, come Kessie e Bennacer. L’algerino è in crescita, L’altro invece si era perso ed ora è tornato su ottimi livelli. Anche Calhanoglu che aveva già mostrato il suo talento in Germania e ora si sta affermando. Ha giocato più di cinquanta gara on nazionale e ora sta facendo vedere quanto vale, anche grazie all’esperienza. Donnarumma? E’ un fuoriclasse che ti porta punti in classifica“.