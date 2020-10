Notizie Milan – Capello: “Maldini e Baresi? Da pallone d’oro”

MILANO – “Maldini e Baresi? In quel periodo se non eri un attaccante non era facile riuscire a vincere il pallone d’oro. Io credo però che entrambi lo avrebbero meritato. Questa è una considerazione che ho sempre fatto pensando a loro due“. Queste le parole di Fabio Capello, ex allenatore far gli altri anche del Milan. Oggi opinionista di Sky, l’ex tecnico, è intervenuto sulle frequenze di Rai Radio Due e tra i tanti temi toccati ha parlato del Milan e della sua avventura in rossonero.