Notizie Milan – Capello: “Gli olandesi erano forti, ma Savicevic fenomenale”

MILANO – Fabio Capello è tornato a parlare del Milan sulle frequenze di Rai Radio Due. Ecco che cosa ha detto l’ex allenatore sui rossoneri:

“Il Milan? Mi chiamò Berlusconi, avevo allenato la squadra per cinque partite e la squadra si qualificò in Coppa Uefa. C’era Sacchi, che aveva avuto problemi con qualche calciatore. Lui puntava alla loro cessione. Berlusconi invece decise di tenere i giocatori e di chiamare me in panchina. Io accettati. Il più forte che ho allenato al Milan? Gli olandesi erano fortissimi. Savicevic era fenomenale. Ci misi tre mesi a fargli capire cosa volevo, era abituato a ricevere la palla e basta“.