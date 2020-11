Notizie Milan – Calhanoglu tra partenza e rinnovo. Il punto della situazione

MILANO – Hakan Calhanoglu. Nome e cognome che fanno sussultare i tifosi del Milan, non solo per le sue prestazioni sul campo, ma anche per tutto quello che si è creato intorno al suo rinnovo contrattuale. Il Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione sul suo futuro. L’agente del turco infatti, sembra essere irremovibile: 6 milioni per euro all’anno per un nuovo accordo e nel frattempo ha iniziato a proporlo a mezza Europa. Il calciatore invece si trova bene a Milano e al Milan. La trattativa quindi si preannuncia lunga e complicata, su Calhanoglu iniziano anche ad esserci gli occhi di altri club.