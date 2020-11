Notizie Milan – Calhanoglu sempre più lontano

MILANO – Il futuro di Hakan Calhanoglu è sempre al centro delle cronache legate al calcio. Il contratto de calciatore con il Milan è ormai vicino alla scadenza e le trattative per il rinnovo con i rossoneri sono ferme alle ultime, altissime, richieste dell’entourage del ragazzo. Il giornalista di Bild Christian Falk riporta però come una squadra sia seriamente intenzionata a mettere le mani sul numero dieci del Diavolo. Aggiungendo anche una percentuale, secondo il giornalista infatti al 90% il Manchester United sarà la nuova squadra di Calhanoglu nella prossima stagione. L’arrivo a parametro zero del trequartista avrebbe agevolato i contatti tra le parti, con la squadra inglese seriamente interessata a mettere sotto contratto il turco. Il Milan quindi sarebbe prossimo a perdere una delle sue pedine più importanti.