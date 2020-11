Notizie Milan – Calhanoglu, la Juventus fa sul serio

MILANO – Il rinnovo di Calhanoglu con il Milan, va ancora per le lunghe. La richiesta altissima, da 7 milioni a stagione, del turco alla dirigenza rossonera ha complicato tutto e alla finestra iniziano ad esserci i primi club, interessati al giocatore, visto anche l’ottimo inizio di stagione. Tra queste squadre c’è anche la Juventus. I bianconeri non mollano l’ex Bayer Leverkusen, vista proprio la situazione contrattuale del calciatore, che è in scadenza nel 2021. Nonostante questo però Calhanoglu resta centrale nella scacchiere tattico di mister Pioli, dato che anche questa sera al San Paolo, contro il Napoli scenderà in campo titolare, alle spalle di Ibrahimovic.