Notizie Milan – Calhanoglu, c’è anche l’Inter sul turco?

MILANO – La richiesta, da parte del procuratore di Hakan Calhanoglu, ha frenato la trattativa per il rinnovo tra rinnovo. Troppi i 7 milioni di euro all’anno chiesti, ma i rossoneri continuano a cercare una soluzione per andare avanti insieme. nel frattempo però diverse squadre hanno messo gli occhi sul numero 10 del Diavolo, grazie anche a Gordon Stipic, agente dell’ex Bayer Leverkusen, che lo ha proposto a diversi club. Secondo quanto riporta Tuttosport tra queste ci sarebbe anche l’Inter. Il Milan ovviamente non vuole perdere il trequartista a parametro zero in estate, la trattativa quindi va avanti.