Notizie Milan – Calabria: “Lavoro in un ambiente sereno, avverto fiducia”

MILANO – Davide Calabria ha parlato al Corriere dello Sport, ecco che cosa ha detto il calciatore del Milan:

“Ora al Milan si lavora con maggiore fiducia e serenità. Avverto la fiducia del club, dopo il lockdown probabilmente ci hanno sottovalutato, poi abbiamo fatto un grande lavoro durante la preparazione estiva. Abbiamo continuato sulla strada dell’anno scorso, soprattutto sul lavoro giornaliero. Al Milan serve una base solida e la dirigenza ha scelto un progetto di continuità, I risultati sul campo hanno dimostrato che questo è fondamentale. La mia crescita? L’anno scorso non è stato positivo per me, ma non mi sono abbattuto, ho continuato a lavorare. Adesso sono contentissimo, ma è solo l’inizio sia per me che per la squadra“.