Notizie Milan – Buriani: “Questa è un altra squadra rispetto al passato”

MILANO – Sulle frequenze di Maracanà, programma radiofonico sportivo all’interno di TMW Radio, è intervenuto Ruben Buriani. L’ex calciatore ha parlato anche del Milan. Ecco che cosa ha detto:

“Giocano in maniera più sbarazzina, sulle ali dell’entusiasmo. Non ha fatto bene solo nel Derby, ma anche nelle altre partite fin qui disputate. Riuscire a fare questi risultati ti porta entusiasmo e voglia di continuare. Mi auguro che continuino così, solo la squadra più in forma del campionato. Questa è un’altra squadra rispetto alle ombre del passato. I giovani possono portarti a certi traguardi, così come a volte magari ti tolgono qualcosa, come l’Atalanta che ha perso con il napoli e nessuno si aspettava un risultato simile. Il Milan ora può mettere paura a chiunque. Siamo solo all’inizio del campionato e ci sono squadre con problemi e altre che invece volano, ma i valori reali verranno fuori più tardi“.