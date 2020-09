Notizie Milan – Brambati: “I rossoneri devono ambire alla Champions”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, sulle frequenze di TMW Radio, ha analizzato il Milan a poche ora del preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

“Il Milan ha un organico migliore di quello degli irlandesi, credo però che Maldini abbia fatto bene a mettere in guardia tutti, perché in una gara secca come questa può esserci sempre qualche sorpresa. Se commenti un errore poi è difficile riuscire a ribaltarla. Confido però in questo Milan, non penso che ci saranno sorprese questa sera, La squadra rossonere deve ambire alla Champions quest’anno e certo se fallisce un’occasione simile, parte male. Ibra? Non deve togliere spazio ai giovani, non puoi puntare a svecchiare la rosa e poi affidarti solo a lui, faccio l’esempio dell’Atalanta sono anni che punta sui giovani e ha fatto il cammino che voleva fare il Milan. I progetti dei rossoneri negli ultimi anni sono stati un controsenso da questo punto di vista“.