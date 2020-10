Notizie Milan – Brahim Diaz, si pensa già a come riscattarlo

MILANO – Brahim Diaz ha convinto tutti. Il calciatore è arrivato quest’estate al Milan, in prestito secco e si sta ritagliando il suo spazio, tanto da aver convinto la dirigenza rossonera a muoversi per riuscire a strappare al Real Madrid almeno il diritto di riscatto sul trasferimento a titolo temporaneo. Missione difficile, perché i Blancos puntano ancora sul trequartista, anche se in quel ruolo ci sono diversi giocatori che possono ricoprire quel ruolo. In ogni caso l’intenzione del Diavolo è quella di trattenere lo spagnolo a Milanello.